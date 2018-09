La revelación del padre de Guillermo

Para Hugo Barros Schelotto no fue un partido más el que se vivió en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El padre de los mellizos, fanático del Lobo, tuvo que lidiar con su corazón, dado que en la vereda opuesta se encontraba el sentimiento por sus hijos.

"Vi el partido con Gimnasia por tele. No he querido comunicarme con ellos. No tengo contacto desde que viajaron a Córdoba. Sé que están sufriendo mucho, uno lo ve en el día a día. Pero a veces son injustamente criticados", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

Y agregó: "Cuando se duda sobre la capacidad de una persona, el tema es muy fuerte. A veces veo que el periodismo está ensañado con la situación de los mellizos".

Sobre el futuro y un posible alejamiento del cuerpo técnico, afirmó: "No sé si se va o no, no hago futurismo. Creo que deben tener personalidad y salir adelante. Siempre tuvieron personalidad en la cancha. Están en una situación difícil, pero tienen la capacidad de salir de este momento".