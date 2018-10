La prensa internacional, otra vez, a los pies de Messi

En Inglaterra continúan alucinando con la gran actuación que tuvo ayer Lionel Messi, por la Champions League, en el mítico Wembley, donde le anotó dos goles al Tottenham en la victoria por 4 a 2 del Barcelona. Los principales diarios de aquel país amanecieron con elogios y portadas dedicadas a la Pulga.

"El Maestro", tituló The Guardian, y agregó: "Un mágico Messi enciende de nuevo Wembley para dejar a los Spurs cerca de una pronta eliminación”. The Independent, por su parte, tiró su contratapa con una gran foto de Leo y un título significativo: "Messi se lo hace pagar a los Spurs", refiriéndose a la mala racha que tenía el Barça antes de llegar a Wembley. The Times, por su parte, tituló de manera contundente en su portada: "Messi extermina a los Spurs". El Mirror apunta que "un doblete de Messi manda a los Spurs a la segunda derrota europea en el grupo de la muerte”.

Más allá de Inglaterra, Leo también es protagonista en la prensa internacional. En Italia, la Gazzetta dello Sport habló de "Festival de goles: La Pulga lidera a los blaugrana en el desafío entre Pochettino y Valverde". En Francia, L’Equipe destacó a Messi en una gran foto y tituló: "Sin Piedad" y Bild, en Alemania, subrayó que "Messi gana al Tottenham".

Finalmente, los medios deportivos españoles también aplaudieron el partidazo del Barcelona frente al Tottenham, sobre todo los catalanes. Sport destacó en su tapa a la Pulga bajo el título "The King".

Y Mundo Deportivo, haciendo un juego con el nombre del estadio, tituló "WembLeo"

En Madrid lo dejaron en un segundo plano detrás del triunfo del Atlético ante el Brujas. "Messi, dueño y señor de Wembley", destacó Marca, mientras que AS optó por un "Messi destrozó al Tottenham”.