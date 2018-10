La llamativa frase de Tevez sobre River es el mejor

Desde Fuerte Apache, mientras forma parte del rodaje de la serie de su vida que se estrenará en marzo del 2019, Carlos Tevez habló con Clarin y se refirió a su relación con el fútbol.

"No me gusta el fútbol. Si pasan Barcelona-Real Madrid y en otro canal hay un torneo de golf, miro golf. Nunca fui el fanático de mirar partidos. A mí me gusta jugar, tener la pelota entre los pies", señaló.

Y ante la pregunta sobre si River es el equipo que mejor juega, destacó: "No sé porque no miro partidos, aunque está claro que River es un buen equipo".

Además, sobre una hipotética final con el Millonario por Copa Libertadores, señaló: "No puedo pensar en eso porque sería faltarle el respeto a Palmeiras. Para ganar la semifinal tenemos que estar al 100 por ciento porque se va a definir en los errores. Ganar la Libertadores con el club que amás es la mejor sensación que se puede tener como futbolista".

También tuvo tiempo para elogiar a Marcelo Gallardo: "Lo respeto porque es un gran ídolo de River. Los campeonatos que ganó hablan por sí solos. Todo lo que se dice lo tiene bien ganado: Gallardo ha demostrado que es un gran técnico".