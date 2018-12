La jugosa indemnización que cobrará Mourinho

La etapa de José Mourinho al frente del Manchester United llegó a su fin y no tuvo los resultados deseados. Y su adiós le costará una buena suma de dinero al club inglés, que deberá indemnizar a The Special One con nada menos que 26 millones de euros.

En septiembre pasado, Mourinho brindó una entrevista al diario italiano La Reppublica y ante la consulta sobre su continuidad respondió "dicen que estoy en peligro, pero yo no lo creo. ¿Tienes idea de cuánto dinero tendrían que pagarme si me despiden".

El portugués ya sabe lo que es hacerse de una buena suma de dinero tras ser despedido. En 2007 Chelsea lo despidió y se llevó 25,7 millones de euros. Mientras que en 2015, también tras salir de los Blues, recibió 11,4 millones.