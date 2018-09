La joven mendocina que participará en un Mundial

Martina Castro tiene 18 Años, realiza patinaje artístico en la modalidad danza junior y pertenece al Club YPF. Patina desde los 8 años, es campeona nacional e integra la selección argentina de patín.

Clasificó para el Panamericano que se llevó a cabo en Colombia donde obtuvo medalla de oro en su categoría. A su vez, obtuvo el boleto para el mundial de patinaje artístico Francia 2018 a realizarse en octubre.

En entrevista con MDZ, la joven habló de su preparación, de cómo lleva su vida de adolescente y del Mundial, su próxima meta.

"Mi mamá me dijo que tenia que hacer alguna actividad y nos llevó al club Banco Mendoza y ahí conocí el patín. No sabía patinar y para que me aceptaran estuve todo el fin de semana arriba de los patines, y a pesar que era mitad de año, conseguí que me recibieran", expresó Martina contando cómo fueron sus comienzos.

Y agregó: "Luego pasé pase al club YPF y me quedé allí haciendo danza y entreno con Cynthia Rinaldi y los profes Facundo Diamante y Gonzalo Egea".

Lo beneficios del Patín: "La verdad que es muy difícil conseguir estabilidad arriba del patín. Este deporte te ayuda a cambiar la cabeza, te exige cambiar la cabeza. Tenés que tener la capacidad de demostrar todo lo que sabes en poco tiempo. Además, al viajar tantas veces, me puedo manejarme con libertad".

Su preparación: "Entreno entre tres y cuatro horas por día y también hago teatro. Hugo Moreno es mi profesor de teatro y él hizo entender que la que entra a la pista es un personaje y para ese personaje es el puntaje, no para mí. Me dijo que bailara por mí y no por los demás. Le agradezco muchísimo a mi profe".

El Mundial, su próximo desafío: "Me aterra un montón ir al Mundial porque las chicas con las que compito llevan muchos mundiales. En el Panamericano estuve con ellas y se nota que será una categoría muy fuerte. Por suerte, observé mucho para aprender. Lo único que quiero es patinar bien y demostrar todo lo que entrené y lo que logré. Si bien hay gente que me apoya, hay otros esperando a que me caiga. La satisfacción de representar a mi es increíble".

Su vida: "Mi vida normal de adolescente existe. A mis amigas le tengo que hacer un monumento. Ellas, como así toda mi familia, están siempre. Trato de compartir todo lo que puedo con ellos".

.

El Mundial de Francia se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre y contará con la presencia de tres patinadoras de Mendoza. Martina competirá los días 6 y 7 de dicho mes, quién comentó que recibió el apoyo de la Secretaría de Deportes, la Federación de Patín de Mendoza y Weber.