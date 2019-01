La foto de Riquelme que explotó en la redes

Diego Riquelme se dio el lujo de sacarle una foto a Román sin que se de cuenta, para luego subirla a su Instagram.

La misma, bien Boca: el 10 está todo empilchado con la ropa del Xeneize, mirando su celular, distraído.

Pero lo que abrió la polémica no fue la imagen, si no el mensaje que acompañó a la misma: "Y según algunos es de tigre", disparó.

Los comentarios, explotaron. Por un lado, con hinchas de La Ribera bancando lo que dijo Diego, por otro, con algunos del resto de los equipos insinuando que el mismo jugador anunció ser del Matador en algunas entrevistas.

Ahora, sea del equipo que sea, su sentimiento por Boca no es algo que se pueda discutir.

Riquelme visitó al seleccionado Sub 16

Juan Román Riquelme, ex jugador del seleccionado argentino y Boca Juniors, entre otros, visitó hoy a los chicos del sub 16 que se preparan para disputar un torneo amistoso en Portugal.

El ex futbolista, mundialista con Argentina en Alemania 2006, presenció el entrenamiento comandado por Alejandro Saggese y Román Manassero, y luego habló con los juveniles.

#Sub16 A falta de 11 días para el viaje a Portugal, donde Argentina disputará el Torneio de Desenvolvimento de la UEFA, Juan Román Riquelme visitó a los juveniles albicelestes y compartió su experiencia y pasión por la

¡Qué honor!

El equipo sub 16 se prepara para disputar en 11 días el Torneo amistoso organizado por la UEFA en Portugal.

Días atrás, el seleccionado sub 20 que está en Chile disputando el Sudamericano había sido visitado por Esteban "Cuchu" Cambiasso y el propio Riquelme también pasó por el predio de AFA en Ezeiza, en agosto de 2017 para brindar una charla con los juveniles del sub 15 y sub 17.