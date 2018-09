La feroz discusión de Serena con el umpire que empañó la final

El duelo entre Serena Williams y Naomi Osaka, que finalizó con triunfo de la japonesa, tuvo un momento polémico y enardeció a la estadounidense.

Todo se originó en el inicio del segundo set cuando le cantaron un "warning" (advertencia) por recibir indicaciones de su entrenador, Patrick Mouratoglou. “Me levantó el pulgar y me dijo: ¡Vamos!. Yo no hago trampas para ganar. Preferiría perder", arrancó explicando la estadounidense de 36 años. Y se iba desencajando cada vez más.

Ante la furia de Williams, el juez decidió aplicarle un segundo warning y la penalizó con un game perdido. Así la estadounidense quedó 3-5 en la segunda manga, al borde de la derrota

“Vos me robaste. Vos no me vas a dirigir nunca más en tu vida. No es justo. Esto no es justo. Usted es un ladrón, un mentiroso. Usted me debe una disculpa. Yo nunca he hecho trampa en mi vida”, le gritó Serena a Carlos Ramos ante la tensión generalizada del público que colmó el estadio.

Entre lágrimas, desencajada y exigiendo la presencia de las máximas autoridades del torneo, Williams continuó con las protestas. "No es justo, no soy tramposa, no merezco esto. Se tiene que disculpar", gritaba Serena entre sollozos, mientras Brian Earley, referí del torneo, y Donna Kelso, la supervisora de la WTA, intentaban calmarla. El público, en tanto, abuchaba a Ramos.

Ya con el juego desvirtuado, Osaka y Serena volvieron a la pista, aunque el juego había pasado a un segundo plano. Con su saque, la japonesa cerró el partido y se coronó por primera vez en un Grand Slam, aunque apenas lo celebró. Se tapó la cara con su gorra y abrazó a su gran ídola, que dejó de lado la bronca y la felicitó con sinceridad.