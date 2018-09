La dura confesión de Cristaldo: "Pensé en matarme"

Jonathan Cristaldo llegó durante la pretemporada a Racing y hoy disfruta su presente, pero hace no tan poco tiempo la pasó mal. Y muy mal. Durante el segundo semestre del 2017, cuando estaba en Vélez, pensó en quitarse la vida. "Tuve pensamientos oscuros. Muchos. Me acuerdo que una vez, cuando iba manejando, me agarró como un ataque de pánico, de depresión. Pensé en darme un palo con el auto. Fue muy feo. Pensé en matarme", aseguró en una entrevista.