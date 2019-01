La despreciable actitud de Holan con Amorebieta

Parece que Ariel Holan no es solamente aquel trabajador del fútbol que llegó desde el hockey para resurgir a Independiente. En los últimos mercado de pases, varios futbolistas confirmaron que el entrenador no sabe manejarse con sus dirigidos y lo aniquilaron con sus declaraciones.

Emmanuel Gigliotti, Leandro Fernández fueron algunos de los que se pronunciaron al respecto y hoy se sumó a esa lista Fernando Amorebieta quien reveló detalles de una repudiable situación vivida con el entrenador.

"Le decía a mi agente que iba a ser el jardinero mejor pago de Argentina", aseguró en La Red. "Lo que más me dolió fue que no se fue de frente; yo me fui de vacaciones pensando que regresaría a Independiente y cuando volví él me dijo que los dirigentes tenían problemas con mi agente... Holan puso esa excusa", contó el venezolano.

"Los dirigentes me dijeron una cosa y Holan otra... El técnico no me fue de frente. Si no me quería me lo tenía que decir", agregó el futbolista, actualmente en Cerro Porteño de Paraguay.