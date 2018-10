La condición de Khabib para darle revancha a McGregor

El ruso Khabib Nurmagomedov conservará su título de los pesos ligeros de la UFC luego del escándalo que protagonizó tras vencer el sábado al irlandés Conor McGregor en Las Vegas, cuando saltó por encima del octágono y provocó una pelea que derivó en detenciones, aseguró este martes el jefe de esta disciplina, Dana White.

El ruso de 30 años, con una marca inmaculada de 27 victorias y ninguna derrota, derrotó por sumisión en el cuarto asalto a McGregor y, entonces, se lanzó por encima del octágono al rincón de su oponente, aparentemente para pegarle al entrenador de su rival, Dillon Danis, lo que dio paso a una pelea multitudinaria en la que incluso varios miembros del público subieron al cuadrilátero a golpear al irlandés mientras este se recuperaba, obligando a la policía a intervenir.

White se negó entonces a entregarle el cinturón a Khabib por miedo a provocar más altercados en medio de una trifulca generalizada pero explicó que no se le retirará el cinturón de campeón al ruso.

"Conserva su título, absolutamente. Y va a ser suspendido (por la Comisión Atlética de Nevada). Puede que lo sancionen de cuatro a seis meses", explicó el máximo mandatario de la UFC en un video a TMZ colgado en la web de la organización de artes marciales mixtas.

White agregó que la Comisión de Nevada aún no le ha entregado a Nurmagomedov su premio económico, a la espera de una investigación, y que podría ser multado por sus acciones. "La CAN se quedó con su bolsa y están hablando de quedársela (definitivamente). No creo que eso deba pasar. No deberían ser capaces de quedarse con toda su bolsa", dijo, antes de señalar que en su opinión la CAN debería multarlo con 250.000 dólares.

"No pienso que haya demasiada gente que entienda por qué lo hizo, pero no debería haberlo hecho. Es el campeón del mundo. Acababa de ganar a Conor delante del mundo entero. Levántate, ponte ese cinturón. Has ganado. El hombre que te está gritando no significa nada", sentenció.

LA CONDICIÓN INDECLINABLE DE KHABIB

En tanto, desde el propio entorno del ruso revelaron la condición indeclinable de Khabib para otorgarle una revancha a Conor McGregor. "Si quieren revancha tendrán que pagar el que será probablemente el mayor cheque de pago en la historia de la MMA. Khabib exigirá un número récord", aseguró Rockhold, un luchador estadounidense y amigo cercano a Nurmagomedov.

Vale recordar que McGregor obtuvo un premio de 3 millones de dólares,mientras que Khabib aguarda por los 2 millones que la Comisión Atlética de Nevada le retuvo por el bochorno que protagonizó tras el combate.