La agenda del día 1 en los Juegos de la Juventud

Los Juegos Olímpicos de la Juventud vivieron su jornada de gloria con la multitudinaria ceremonia de inauguración en el Obelisco y ahora será el turno del puntapié inicial en 23 disciplinas, teniendo en cuenta que en 8 de ellas ya habrá medallistas.

Los deportistas argentinos marcarán su presencia en varias especialidades e intentarán sumar los primeros logros para la delegación del país anfitrión.

• ESCALADA DEPORTIVA

9:00hs Valentina Aguado (velocidad)

12:30hs Valentina Aguado (bloque)

15:30hs Valentina Aguado (combinada, dificultad)

• TIRO DEPORTIVO (MEDALLAS)

9:00hs Facundo Firmapaz (clasificación carabina de aire comprimido 10m)

• ESGRIMA (MEDALLAS)

9:00hs Matías Ríos (Arg) vs. Hudson Santana (Pur)

ACONT Matías Ríos (Arg) vs. Alonso Santamaría (Esp)

ACONT Matías Ríos (Arg) vs. Alí Albahrani (Ara)

ACONT Matías Ríos (Arg) vs. Hibiki Kato (Jap)

ACONT Matías Ríos (Arg) vs. Andrei Pastin (Rum)

ACONT Matías Ríos (Arg) vs. Samuel Jarry (Fra)

• BÁDMINTON

9:35hs Mateo Delmastro (Arg) vs. Uriel Francisco Canjura Artiga (El Salvador)

• TENIS

10:00hs Facundo Díaz Acosta (Arg) vs. Philip Henning (Sud)

• PATINAJE DE VELOCIDAD

10:00 Fernanda Illanes (1000m combinada)

10:30 Nahuel Schelling (1000m combinada)

16:00 Fernanda Illanes (5000m combinada)

16:30 Nahuel Schelling (5000m combinada)

• JUDO (MEDALLAS)

10:06 Mikaela Rojas (Arg) vs. Houda Abdourahman Faissal (Dji) (-44kg)

• TRIATLÓN (MEDALLAS)

11:00hs Delfina Orlandini

• BÁSQUET (3×3)

11:00hs Argentina vs. Estonia (masculino)

13:00hs Argentina vs. Rusia (masculino)

• NATACIÓN (MEDALLAS)

11:19 María Selene Alborzen (200m combinado individual)

11:39 Argentina (relevo 4x100m estilo libre equipo mixto)

• TENIS DE MESA

11:30hs Martín Fernández Bentancor (Arg) vs. Truls Moregard (Sue)

19:00hs Martín Fernández Bentancor (Arg) vs. Song Gun Kim (PRK)

• VELA

12:05 Celina Birkner Saubidet (Windsurf techno 293+)

12:14 Belisario Kopp (Windsurf techno 293+)

• HOCKEY 5

13:15hs Argentina vs. Zambia (masculino)

17:00hs Argentina vs. Vanuatu (femenino)

• GIMNASIA ARTÍSTICA

14:03 Fernando Espíndola (caballo con arzones y múltiple)

14:04 Olivia Araujo (suelo y múltiple)

19:06 Fernando Espíndola (suelo)

• TAEKWONDO (MEDALLAS)

14:45hs Milagros Cali (Arg) vs. Alicia Monserrat Rodríguez Fuentes (Mex) (44kg)

• BREAKING

15:49hs Vale (Arg) vs. Anastasia (Let)

16:08hs Vale (Arg) vs. Yell (Kor)

16:59hs Broly (Arg) vs. KennyG (Tpe)

17:21hs Broly (Arg) vs. Axel (Pol)

17:40hs Broly (Arg) vs. Bumblebee (Rus)

• REMO

15:50hs María Sol Ordas (skiff junior mujeres)

16:13hs Felipe Modarelli y Tomas Herrera (dos sin timonel junior)

• VÓLEY PLAYA

16:00 Argentina (Villar/Churin) vs. Suiza

• FUTSAL

20:00hs Argentina vs. Egipto (masculino)

• LEVANTAMIENTO DE PESAS (MEDALLAS)

20:00hs Jonathan Matías Leyes (56kg)