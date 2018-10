La agenda de los atletas argentinos

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 vivirán una jornada de acción en 22 disciplinas diferentes y una nutrida presencia de deportistas argentinos.

LOS ARGENTINOS DEL MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE

• GOLF

8:30 Ela Anacona (Juego por golpes individual mujeres Ronda 2)

10:42 Mateo Fernandez de Oliveira (Juego por golpes individual hombres, ronda 2)

• JUDO (equipos mixtos)

10:00 Mikaela Rojas García y Joaquín Burgos

• HÁNDBALL DE PLAYA

10:00 Argentina vs. Holanda (femenino)

10:50 Argentina vs. Italia (masculino)

• CICLISMO

10:30 Agustina Roth (BMX estilo libre)

11:34 Iñaki Iriartes (BMX estilo libre)

• ESGRIMA (Continental por equipos mixtos)

10:30 Matías Ríos e Ignacio Pérez Contreras

• TENIS

10:00 Facundo Díaz Acosta vs. Chun Hsin Tseng (cuartos de final)

10:00 Sebastián Báez vs. Gilbert Soares (Bra) (cuartos de final)

13:00 Facundo Díaz Acosta y Sebastián Báez vs. Naoki Tajima (Jap) y Tao Mu (Chn) (cuartos de final)

14:30 María Lourdes Carlé y Camila Osorio vs. Kaja Juvan y Iga Swiatek (cuartos de final – femenino)

• REMO

11:26 María Sol Ordás (1x F – semifinal)

• VELA

12:03 Gerónimo Lutteral (Kiteboard IKA Twin Tip Racing hombres, carrera 05)

12:05 Dante Cittadini y Teresa Romairone (Catamarán Nacra 15 con dos tripulantes, carrera 06)

12:05 Celina Saubidet Birkner (Winsurf Techno 293 mujeres, carrera 05)

12:12 Ona Romani (Kiteboard IKA Twin Tip Racing mujeres, carrera 05)

12:15 Belisario Koop Abraham (Winsurf Techno 293 hombres, carrera 05)

• HOCKEY 5

12:30 Argentina vs. India (mujeres)

17:00 Argentina vs. Malasia (hombre)

• TIRO DEPORTIVO

13:15 Facundo Firmapaz (Arg) y Viivi Natalia Kemppi (Fin) (Carabina de aire comprimido 10 m equipo mixto internacional, clasificación)

13:15 Aliana Volkart (Arg) y Amirsiyavash Zolfagharian (Ira) (Carabina de aire comprimido 10 m equipo mixto internacional, clasificación)

• GIMNASIA ARTÍSTICA

14:05 Olivia Araujo (viga de equilibrio)

19:05 Fernando Espíndola (barra fija)

• GIMNASIA RÍTMICA

14:03 Celeste D'Angelo (competencia múltiple individual, rotación 3)

19:03 Celeste D'Angelo (competencia múltiple individual, rotación 4)

• VÓLEY PLAYA

16:00 Argentina vs. República Checa (preliminares, Grupo A)

• BREAKING

16:50 Mariano Carvajal Matus (Broly – Arg) / Lexy (Ita) vs. Ella (Aut) / Bumblebee (Rus)

17:05 Iris González (Vale – Arg) / Axel (Pol) vs. Anastasia (Lat) / Shigekix (Jpn)

• FUTSAL

18:00 Argentina vs. Eslovaquia (masculino)