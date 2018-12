La Superliga tendrá su Copa y así se jugará

La temporada 2018/2019 de la máxima categoría se terminará con la disputa de un nuevo torneo, llamada la Copa de la Superliga, que como indica su nombre, la jugarán los 26 equipos de la máxima categoría del fútbol argentino.

Los seis mejor ubicados pasan directo a octavos de final. Los otros 20, se cruzarán en partidos de ida y vuelta con ventaja de localía para el mejor ubicado en la tabla, para eliminarse y llegar así a los 16 equipos que formarán parte de los octavos.

Al igual que la Copa Argentina, además de un título de copa nacional, el nuevo torneo de la Superliga entregará ingresos a los torneos internacionales: el campeón jugará la Libertadores del año siguiente, mientras que el subcampeón disputará la Sudamericana.

Si hoy quedaran definidos los cruces, Godoy Cruz (8°) jugaría ante Patronato de Paraná (25°) en la primera de las fases. La final será el único duelo que se jugará a un solo partido y en cancha neutral.

Así son todos los cruces:

Primera fase:

Puesto 16 vs. Puesto 17 = Clasificado 1

Puesto 8 vs. Puesto 25 = Clasificado 2

Puesto 9 vs. Puesto 24 = Clasificado 3

Puesto 12 vs. Puesto 21 = Clasificado 4

Puesto 13 vs. Puesto 20 = Clasificado 5

Puesto 11 vs. Puesto 22 = Clasificado 6

Puesto 14 vs. Puesto 19 = Clasificado 7

Puesto 7 vs. Puesto 26 = Clasificado 8

Puesto 10 vs. Puesto 23 = Clasificado 9

Puesto 15 vs. Puesto 18 = Clasificado 10

Octavos de final:

Puesto 1 vs. Clasificado 1 (16 vs. 17) = Octavos 1

Clasificado 2 (8 vs. 25) vs. Clasificado 3 (9 vs. 24) = Octavos 2

Puesto 5 vs. Clasificado 4 (12 vs. 21) = Octavos 3

Puesto 4 vs. Clasificado 5 (13 vs. 20) = Octavos 4

Puesto 6 vs. Clasificado 6 (11 vs. 22) = Octavos 5

Puesto 3 vs. Clasificado 7 (14 vs. 19) = Octavos 6

Clasificado 8 (7 vs. 26) vs. Clasificado 9 (10 vs. 23) = Octavos 7

Puesto 2 vs. Clasificado 10 (15 vs. 18) = Octavos 8

Cuartos de final:

Octavos 1 vs. Octavos 2 = Cuartos 1

Octavos 3 vs. Octavos 4 = Cuartos 2

Octavos 5 vs. Octavos 6 = Cuartos 3

Octavos 7 vs. Octavos 8 = Cuartos 4

Semifinales:

Cuartos 1 vs. Cuartos 2 = Finalista 1

Cuartos 3 vs. Cuartos 4 = Finalista 2

Final:

Finalista 1 vs. Finalista 2