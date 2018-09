La Lepra festejó en el Parque y es escolta

La Lepra volvió al triunfo tras la caída en Almagro. Fue 1-0 ante el Calamar y así consiguió sumar nuevamente de a tres.

En el primer tiempo la Lepra no pudo hacer pie en el Bautista Gargantini. El elenco de Gómez se paró con un 4-4-2 con Úbeda y Guerra en la contención e impidió que el arco del Calamar corriera riesgo, salvo un córner aislado donde Rébola no conectó el cabezazo tan deseado. El Pity Aracena no tuvo acción, porque los tres remates de Platense se fueron lejos de los tres palos. Sin goles y al descanso.

En el complemento, con el ingreso de Disanto, se vio un equipo más agresivo y se intentó jugar más con la pelota. Tras un patriada de Castro, llegó el penal. Un centro del #7 que impactó en la mano de Abel Luciatti que vio la roja.

Rébola desde los 12 pasos transformó el penal por gol y fue definitorio. Damián Cataldo debutó con la casaca de Independiente y se fue feliz tras la victoria.

El próximo domingo visitará a Gimnasia y Esgrima para jugar una nueva edición del clásico mendocino.