Kawhi Leonard la pasó mal en San Antonio

No fue un gran día para Kawhi Leonard, que anoche llegaba a San Antonio tras firmar su mejor partido en la NBA. Greg Popovich había pedido que se le recibiera como un ex de la franquicia que había dado mucho (MVP de unas Finales) y que merecía respeto. Pero no. Los hinchas de los Spurs no lo perdonan y eso quedó claro.

En el juicio que fue el partido, y aunque se llevó algún que otro aplauso, lo habitual fueron los abucheos, los silbidos, las pancartas en su contra y las muestras de que no ha sido perdonado por su 'traición'.

El momento más duro para la ahora estrella de los Raptors llegó en un tiro libre. Él, solo con el público y este coreografiando el grito de "traidor, traidor, traidor", mientras la ejecución de su tiro libre se alargaba y con ello su agonía ante el cadalso.

Leonard, que en verano 'exigió' el traspaso de San Antonio, encima perdió con la estrella que llegó por él, DeMar DeRozan, erigido en héroe ante sus ex en un partido que terminó 125 a 107 para los Spurs. Todas las pesadillas que Leonard temía en su regreso a San Antonio se cumplieron en una de sus peores noches en la NBA.