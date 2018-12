Jugadora denunció que fue abusada por un ex DT

La actriz Thelma Fardin y su denuncia pública a Juan Darthés por abuso sexual junto al colectivo de Actrices Argentinas motivó a muchas mujeres a sacar a la luz diferentes episodios que hasta ese momento tenían ocultos por miedo a no ser escuchadas.

Una de ellas fue Ludmila Martínez, jugadora de futsal de River Plate, quien con 18 años utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el abuso sexual que sufrió por parte de Eduardo Michelli, un ex entrenador del club Los Andes de Munro.

Martínez, que también forma parte de la Selección argentina de futsal sub 20, contó su situación en su cuenta de Instagram y al mismo tiempo radicó la denuncia en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Vicente López.

"Abusó de mí y de muchas otras chicas. Cuando tenía 9 años me llevaba a su oficina, cerraba la puerta, me pedía abrazos, abrazos con otro tipo de intención y se quedaba un rato largo abrazándome, me decía que le gustaba", cuenta en uno de los videos publicados.

"Lamentablemente no me pasó sólo eso. Me llevaba a un rincón de la oficina, me metía la mano abajo del corpiño y me manoseaba las tetas. Me hacía comentarios mientras me tocaba y no sólo ahí, me agarraba afuera, me hablaba al oído y me decía que íbamos a ir al cuarto", agregó en el relato.

Martínez, finalmente, contó que Eduardo Michelli sigue trabajando y entrenando a chicos y dijo que en ese momento se calló porque no se animaba a contarlo:"Perdón por haberme callado en ese momento".