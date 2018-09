Jornada de clásicos en Mendoza

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy para ofrecer una nueva y destacada reunión de carreras. La programación está compuesta por once contiendas entre las que se destacan tres clásicos importantes. Dos de ellos (el Jockey Club y el República de Chile) son contiendas con historia dentro del calendario local y por ello se espera un muy buen espectáculo.

La primera del día a las 10.30 y la entrada es gratuita. La Apuesta Triple, con más de $ 43.000 de pozo, es otro de los grandes atractivos del día.

El Clásico “Jockey Club” es uno de los componentes de la clásica Triple Corona del turf local. El primer escalón es la “Polla de Potrillos” el cual ya tuvo como ganador a Darth Vader. El zaino de Andrés Coria debutó ese día en nuestra pista marcando condiciones y dejando en claro que tiene todos los papeles en regla como para ser el mejor de su generación. El hijo de Master Of Hounds registraba participaciones en algunas carreras destacadas en los máximos y vino a Mendoza a imponer su “roce”.

Amigo Nahuel buscará demostrar su buen andar en el clásico de 1400 metros.

El de la caballeriza Aconcagua parece ser la gran figura de la carrera de hoy, la cual se disputa sobre 2000 metros. Clase tiene y condiciones también, por ende se espera sea el favorito. Su principal enemigo no es otro que Beatous, quien justamente lo escoltara el día de la “Polla de Potrillos” (a tres cuerpos). El alargue de tiro puede favorecer el desempeño de este hijo de Expressive Halo y por tanto se espera un lindo match.

Crazy Rye fue escolta de Gallileo's Town en el Santiago y quiere sacar "chapa" en el República de Chila (Foto Gentileza José Maluf).

El Clásico “República de Chile” cuenta en escena con una presencia casi estelar. Nos referimos a Crazy Rye, quien fuera segundo del sanjuanino Gallileo’s Town en la edición 2018 del Santo Patrono Santiago. El de Coria corrió como un verdadero león en esa contienda y se posicionó como uno de los mejores fondistas del medio.

Casi dos meses después de aquella hazaña en del stud La Verde sale a la pista dispuesto a conseguir el segundo triunfo de su campaña en nuestra pista. Su enemigo parecer ser Correme Vos, con quien comparte techo asiduamente (a ambos los cuida Coria).

El hijo de El Corredor supo ser el mejor del medio pero luego sufrió una lesión que aún no le ha permitido retomar su mejor nivel. Se lo ve muy bien en las mañanas de ensayo y todo indica que en cualquier momento vuelve a ser figura. La prueba cuenta además con las participaciones de Pedrint y Hechizado Rye, dos caballos valiosos que también están “luchando” por volver a la foto de los vencedores.

A continuación un detalle del programa:

1ra carrera – Premio “Heredero” – 500 metros – 10.30

1-Little Spring

2-Rubeto

3-Gatita Plus

4-Bandido Ladino

5-Flag Taco

GANADOR: (4) BANDIDO LADINO

ENEMIGO: (2) RUBETO

SPORT: (3) GATITA PLUS

2da carrera – Premio “Forajido Sam” – 600 metros – 11.10

1-Inter Mozart

2-Hat Salvaje

3-El Tatio

4-Juan Restaurador

5-Shakote

6-Equal Pri

7-Messi Cap

8-El Sanjuanino

9-Selina Rye

GANADOR: (7) MESSI CAP

ENEMIGO: (9) SELINA RYE

SPORT: (5) SHAKOTE

3ra carrera – Premio “Barahom (2012)” – 1.300 metros – 11.50

1-Amiga Querida

2-La Mondrian

3-She Has No Time

4-Maja Vestida

5-E Videncias

6-Kitry

7-(Ultra Seattle

7ª-(Five O’Clock Tea

8-Evidence Now

9-Kinari

GANADOR: (9) KINARI

ENEMIGO: (5) E VIDENCIAS

SPORT: (2) LA MONDRIAN

4ta carrera – Premio “Juan Criollito” – 1.500 metros – 12.30

1-Amigo Talentoso

2-Re Victory

3-Animal Instinct

4-Genovesi

5-Carmetti

6-Into Me

7-Dance Jump

8-Wunderlich

9-Rey de la Bailanta

GANADOR: (4) GENOVESI

ENEMIGO: (3) ANIMAL INSTINCT

SPORT: (5) CARMETTI

5ta carrera – Clásico “Hechicero” – 250 metros – 13.10

1-Lucie

2-Valentina

3-Doña Pelu (ex Best The Gloria)

4-Eustaquio

GANADOR: (2) VALENTINA

ENEMIGO: (1) LUCIE

SPORT: (4) EUSTAQUIO

6ta Carrera – Premio “Primavera” – 1100 metros – 14.10 (Comienza triple exacta de combinadas – Pozo rezago $ 43.513.80)

1-Solo Yo y Tú

2-Every Month

3-Best Carolle

4-Curioso Teo

5-Recit Niece

6-(El Daniel

6ª-(Señor Enamorado

7-Tarrabom

8-(Wahkan

8ª-(Catcher The Way

9-Astro Novelero

10-Salty Song

GANADOR: (8A) CATCHER THE WAY y cia.

ENEMIGO: (7) TARRABOM

SPORT: (10) SALTY SONG

7ta carrera – Premio “Día del Estudiante” – 1200 metros – 14.50

1-Corazonada Colonial

2-Lawal Lef

3-(Very Difficult

3ª-(Funky Stripes

4-Que Viva

5-Emelin

6-Silver Fingers

7-Reina Ventosa

8-One Last Kiss

9-Betise

10-Princess Azaria

GANADOR: (4) QUE VIVA

ENEMIGO: (3A) FUNKY STRIPES y cia.

SPORT: (7) REINA VENTOSA

8va carrera – Clásico “República de Chile” – 2.000 metros – 15.30

1-Maremoto Inc

2-Vio Veces

3-Crazy Rye

4-Alegi

5-Hechizado Rye

6-Misil Seattle

7-Pedrint

8-Correme Vos

9-Lisbon

GANADOR: (3) CRAZY RYE

ENEMIGO: (8) CORREME VOS

SPORT: (7) PEDRINT

9na carrera – Clásico “Hipódromo de Mendoza” – 1400 metros – 16.10

1-Puesto Inc

2-Monarca Dan

3-(Punta Arenas

3ª-(Lunfardo Holiday

4-American Win

5-Amigo Nahuel

6-Harlan’s Radio

7-Run The Triomphe

8-Wells Dubai

GANADOR: (5) AMIGO NAHUEL

ENEMIGO: (6) HARLAN’S RADIO

SPORT: (8) WELLS DUBAI

10ma carrera – Clásico “Jockey Club” – 2000 metros – 16.50

1-Amigo Valeroso

2-Beateous

3-Andre Rieu

4-Chamalu

5-Portofinense

6-Darth Vader

7-Bruneti

GANADOR: (6) DARTH VADER

ENEMIGO: (2) BEATEOUS

SPORT: (3) ANDRE RIEU

11ma carrera – Premio “Pure Soul” – 250 metros – 17.30

1-Pinina

2-Misil

3-Renata

4-Yobana (ex Viajera)

GANADOR: (4) YOBANA

ENEMIGO: (3) RENATA

SPORT: (1) PININA