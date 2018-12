Jockey Club es el campeón del Clausura 2018

Esta vez sí, estadio colmado en Maipú para recibir el partido más importante del año y el último antes de terminar el mismo. Un marco de público imponente, tanto que, incluso la zona de prensa tuvo que ser utilizada como tribuna.

Un primer tiempo con el protagonismo repartido, primero Jockey esperaba agazapado con alguna que otra presión al arquero y Cementista hacia circular la pelota con fluidez, como de costumbre. Sin embargo el gol llegó primero para los de Guisasola, quién hoy suplantó a Strugo en la dirección técnica.

El Poli no se achicó y acechó con frecuencia la zona, aledaña a Juan De Lucía, hasta que en un momento no pudieron controlar a Martín Páez. El “gordo” enganchó dos veces para quedarse solo al arquero y acomodar la pelota al ángulo. Un distinto. A su vez, Gonza Pires seguía marcando la diferencia de ritmo demostrando estar a otro nivel de velocidad.

En el complemento pasó de todo. Para empezar, los de Lucero estaban mejor y consiguieron ponerse en ventaja con un golazo del mellizo Gustavo Álvarez. Se vino la acción y las amarillas, tal así que, Paolo Olivera se fue expulsado y minutos después, Carucha Grasso también. Malas noticias para los de Las Heras que además encajaron un gol en la salida de un tiro libre y el encuentro se fue al alargue.

Había que desempatar de alguna manera y Jockey lo consiguió en una contra que definió la figura del partido Jonathan Gallegos. No obstante, restaba jugarse el segundo tiempo de la instancia y nos separaban cinco minutos más de locura.

De héroe a villano en instantes cuando Gallegos perdió una pelota que tendría que haber tirado afuera y facilitó el gol de Agustín Luquez, quien empardaba nuevamente las cosas y ponía más suspenso. Finalmente, el Negro Gallegos fue el encargado de darle el triunfo a los suyos con un tiró castigo y Jockey se proclamó Bicampeón.

Gran partido el que nos hicieron disfrutar los dos mejores clubes de Mendoza en la actualidad con una final que tuvo de todo y fue la más pareja de los últimos tiempos.

Síntesis

Jockey Club 2 (4): Juan De Lucía, Facundo Colombi, Diego Koltes, Matías Scaffeti, Gonzalo Pires. Ingresaron: Tomás Pinea, Jonathan Gallegos, Martín Cusa, Nicolás Páez, Facundo Miranda.

DT: Agustín Guisasola.

Cementista 2 (3): Paolo Olivera, Renzo Grasso, Cristian Álvarez, Lucas Díaz, Gustavo Álvarez. Ingresaron: Ariel Hernández, Agustín Luquez, Martín Páez, Mauro Morales, Gonzalo Ábrego.

DT: Omar Lucero.

Goles: PT Jonathan Gallegos (J), Martín Páez (C). ST Gustavo Álvarez (C), Jonathan Gallegos (J). PT Alargue: Jonathan Gallegos (J). ST alargue:Agustín Luquez (C), Jonathan Gallegos (J).

Amarillas: Diego Koltes (J), Tomás Pinea (J), Jonathan Gallegos (J), Juan De Lucía (J), Gustavo Álvarez (C).

Azules: Nicolás Páez (J), indirecta. Gonzalo Pires (J), indirecta. Paolo Olivera (C), indirecta.

Rojas: Renzo Grasso (C).

Árbitros: Ariel Trape y Matías Cargemel.

Cancha: Estadio Mundialista Juan Domingo Ribosqui.

Figura: Jonathan Gallegos (J).

Fuente: Prensa FEFUSA