Investigan por violación a un futbolista de la Premier

El fútbol inglés está conmocionado por estas horas al conocerse que se está juzgando en Francia el caso de un jugador que, según medios franceses, milita en la Premier League y que violó a una adolescente de 15 años en 2012.

El acusado, que actualmente tiene 23 años, estaba en un campamento en Aigues-Mortes, un municipio del sur de Francia. Según la información facilitada por la justicia francesa, el 7 de julio de 2012 la joven fue encontrada en estado de shock por sus amigos.

La víctima, que actualmente tiene 21 años, denuncia que dos extranjeros mayores que ella la abusaron después de aprovecharse de su estado de ebriedad.

En principio, el futbolista dijo que no había tenido relaciones con ella, pero luego cambió su declaración y aseguró que las relaciones fueron consentidas. Los medios franceses informaron que el jugador no es de dicho país, aunque no se ha revelado su identidad.