Huracán Las Heras y Maipú inician su camino en el Federal A

Arranca una nueva ilusión para los equipos mendocinos en el Federal A. Huracán Las Heras y Deportivo Maipú ponen primera en el torneo de ascenso. El Globo visitará a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el Cruzado recibirá a Racing de Córdoba en los partidos correspondientes a la primera fecha de la zona 3 del campeonato.

Gustavo Reggi, entrenador de Huracán, jugará ante Estudiantes a partir de las 16.30, en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Federal A

El partido entre Estudiantes vs Huracán por la primera fecha será transmitido por:

RadioMix 99.3

Ellos serán los encargados se seguir la nueva campaña de El Globo. — Prensa Huracán L.H (@prensahuracan) 9 de septiembre de 2018

Para esta tarde la única duda es la presencia desde el inicio de Ivo Hongn, quien arrastró esta semana una pequeña molestia pero estaría entre los once. De todos modos, Gustavo Reggi no confirmó cuál será el once inicial y las variantes las ensayó a puertas cerradas.

Por el lado de Maipú, que disputará su encuentro ante Racing también a las 16.30, Carlos Sperdutti se vio obligado a realizar una modificación de último momento por la baja de Leandro Basterrechea. En su remplazo jugará el experimentado zaguero Julio Villarino.

#FederalA Estos son los 18 jugadores de #DeportivoMaipú que debutarán mañana con la ilusión de todo el pueblo Cruzado.

El plantel quedó concentrado en el hotel Arena Maipú a la espera del encuentro de mañana a las 16.30hs.#SomosMaipú pic.twitter.com/5U7BzOLY3J — Dep Maipú Oficial (@Deportivo_Maipu) 8 de septiembre de 2018

Los partidos de la fecha 1 en la zona 3