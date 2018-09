Horarios y TV de un domingo cargado de deportes

Fútbol

07.00 hs, Liga de España, HUESCA VS. GIRONA, ESPN 2

08.00 hs, Serie A, FIORENTINA VS. ATALANTA, RAI

10.30 hs, Bundesliga, EINTRACHT FRANKFURT VS. HANNOVER, Fox Sports 3

11.00 hs, Liga de España, VILLARREAL VS. VALLADOLID, ESPN 2

12.10 hs, Premier League, CARDIFF VS. BURNLEY, ESPN

13.15 hs, Fecha 7, Superliga 2018-2019, PATRONATO VS. TALLERES, TNT Sports y TNT

14.35 hs, Nacional B, LOS ANDES VS. FERRO, TYC Sports

15.30 hs, Serie A, SASSUOLO VS. MILAN, RAI

15.30 hs, Fecha 7, Superliga 2018-2019, UNIÓN VS. GIMNASIA, Fox Sports Premium

15.30 hs, Liga de España, BETIS VS. LEGANÉS, Directv 610

16.00 hs, Liga de Francia, LILLE VS. OLYMPIQUE MARSELLA, ESPN3

16.35 hs, Nacional B, PLATENSE VS. QUILMES, TYC Sports

17.45 hs, Fecha 7, Superliga 2018-2019, BELGRANO VS. HURACÁN, TNT Sports

20.00 hs, Fecha 7, Superliga 2018-2019, BOCA VS. COLÓN, Fox Sports Premium

Automovilismo

08.00 hs, Fórmula 1, GRAN PREMIO DE RUSIA, Fox Sports Action

11.00 hs, TC 2000, CARRERA EN MENDOZA, TYC Sports

Rugby

11.45 hs, Top 14 Francia, STADE DE FRANCE VS. RACING METRO, ESPN3

Fútbol Americano

14.00 hs, NFL, MIAMI DOLPHINS VS. NEW ENGLAND PATRIOTS, Fox Sports 3

17.00 hs, NFL, NEW ORLEANS SAINTS VS. NEW YORK GIANTS, Fox Sports

21.00 hs, NFL, BALTIMORE RAVENS VS. PITTSBURGH STEELERS, ESPN