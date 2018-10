Hazard reveló que sueña con el Real Madrid

"No quiero mentir. Es mi sueño desde que era un niño. Siempre soñé con este club", indicó el mediapunta del Chelsea en declaraciones que publican hoy medios ingleses.

"Veremos qué ocurre. Yo no quiero hablar de esto cada día", agregó el futbolista el domingo en la zona mixta tras la victoria de Chelsea por 3-0 sobre el Southampton en la Premier League.

Hazard, de 27 años, ya se dejó querer por el club blanco durante el Mundial de Rusia, pero finalmente siguió con su carrera en el Chelsea.

"Hablé después de hacer un buen Mundial porque pensaba que era el momento de cambiar", indicó el atacante belga.

"A veces me levanto pensando que me quiero ir, pero a veces pienso que me quiero quedar. Es una decisión difícil. Es mi futuro. Tengo 27 años y cumpliré 28 en enero".

Hazard es uno de los mejores futbolistas del mundo y tiene contrato con el Chelsea hasta junio de 2020. "No hay mucho tiempo, pero hablaremos pronto del futuro", dijo.