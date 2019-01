Hazard: "Messi es el mejor de todos los tiempos"

Eden Hazard, mediocampista del Chelsea que podría llegar a Real Madrid en el siguiente mercado de pases, reconoció que Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos.

"No hay dos G.O.A.T. Solo hay un G.O.A.T: él, Leo Messi", dijo el belga en una entrevista a HLN. ¿Qué significa GOAT? "Greatest of All Time", el más grande de todos los tiempos.

Además, contó que sus hijos son fanáticos del argentino: "Mis tres hijos estuvieron en Stamford Bridge cuando enfrentamos a Barcelona. El mayor es un gran fan de Messi, pero todos somos fans de Leo actualmente. Quería verlo en ese partido ya que es un jugador especial".

También le consultaron sobre Neymar en Rusia 2018 y destacó: "La presión sobre él debió ser tremenda. Todo el mundo quería que fuera el "mejor jugador del Mundial cuando Messi y Cristiano estaban ya eliminados. Sé lo que sufrió cuando les eliminamos y por eso le consolé".