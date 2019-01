Harden no para y se codea con Chamberlain

No empezó la temporada de la mejor manera ya que arrastraba problemas físicos, pero no tardó mucho en ponerse a tono y si sigue con este ritmo no hay dudas de que James Harden revalidará su premio como MVP de la NBA con una de las mejores temporadas individuales de todos los tiempos.

Por segunda noche consecutiva, el escolta de los Houston Rockets volvió a superar la barrera de los 50 puntos. Concretamente llegó a los 58, a los que les sumó 10 rebotes y seis asistencias, aunque sus espectaculares números no sirvieron para que su equipo ganara y los Brooklyn Nets se impusieron por 145 a 142 en la prórroga.

No obstante, la racha anotadora del 'Barba' ya es una de las mejores de toda la historia de la NBA con 18 partidos consecutivos llegando a los 30 puntos. Harden está a un encuentro de superar a Elgin Baylor y se situaría sólo por detrás de Wilt Chamberlain, que tiene rachas de 20, 25, 31 y hasta 65 choques seguidos superando la treintena.

Con esta última exhibición, el promedio de Harden en los últimos 20 partidos asciende a 40 puntos, algo que sólo habían logrado antes Chamberlain, Baylor, Kobe Bryant y Rick Barry.

Finalmente, el escolta de 29 años consiguió la segunda mejor marca anotadora de la historia de los Rockets, después de los 60 puntos que anotó él mismo la pasada temporada. Además, se trata de su cuarto partido de la temporada por encima de los 50 tantos y del decimotercero de su carrera. Cifras sólo al alcance de Chamberlian, Baylor, Michael Jordan y Kobe.

