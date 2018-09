Habló el piloto que casi produce un grave accidente en el Moto 2

El piloto italiano Romano Fenati se disculpó hoy ante "todo el mundo del deporte" por haber puesto en peligro la vida de un rival al que le tocó el freno en plena recta durante el Gran Premio de San Marino.

"Pido perdón a todo el mundo del deporte. Esta mañana, con la mente despejada, deseé que sólo hubiera sido un mal sueño", arrancó Fenati una carta de disculpas que colgó en su página web.

El piloto de 22 años protagonizó una peligrosísima maniobra el domingo en el circuito de Misano al tocar el freno de su compatriota Stefano Manzi a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora, cuando ambos luchaban por una posición en la carrera de Moto2.

Fenati fue excluido de la carrera por una imprudencia que le habría podido costar la vida a su rival y después fue sancionado con otros dos Grandes Premios de suspensión. Su equipo, el Marinelli Snipers, anunció hoy el despido del deportista.

"Mi acción fue inexplicable, ¡no fui un hombre!", indicó el propio Fenati en su carta. "Un hombre habría acabado la carrera para después apelar al director en busca de justicia por los episodios previos. No debería haber respondido a las provocaciones".

"Las críticas son justas y puedo entender la acritud hacia mí. Es una imagen horrible de mí y de mi deporte. Yo no soy así y los que me conocen lo saben", añadió.

"Tengo un carácter impulsivo, pero mi intención no era herir a otro piloto, sólo quería dejarle claro que lo que él estaba haciendo era peligroso y que yo también podía cometer una infracción. No quiero justificarme y sé que mis acciones no se pueden justificar, sólo quiero pedir perdón a todo el mundo". "Ahora tendré tiempo para reflexionar y aclarar mi mente".

No es el primer incidente de este tipo protagonizado por Fenati, que hace tres años, en el Gran Premio de Argentina, lanzó una patada al finlandés Niklas Ajo en una curva.