Habló el padre de Sala: "Estoy desesperado"

Esta madrugada la noticia de que el avión que trasladaba a Emiliano Sala desapareció mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha conmocionó al planeta fútbol. Esta mañana, en diálogo con C5N, el padre del futbolista contó que "me enteré por TN, me avisó un muchacho amigo porque no estoy en mi casa, estoy trabajando. Estoy en Rosario, soy camionero, me avisó un amigo, no sé nada, no se puede creer".

Luego, Horacio Sala agregó que "estoy desesperado" y expresó su deseo de que lleguen buenas noticias. A continuación, la nota completa: