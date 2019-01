Gustavo Alfaro: "Quiero trabajar para tener al mejor Tevez"

Gustavo Alfaro brindó una interesante entrevista al diario La Nación en la que habló sobre cómo está viviendo sus primeros días al mando del primer equipo de Boca Juniors. Allí, entre otras cosas, habló de Carlos Tevez y dejó en claro que será muy importante en su estructura.

Tras los primeros días de trabajo al frente del plantel, que realiza la pretemporada en Cardales, Alfaro dijo que "Carlitos tiene mucho para dar, en varios puntos. Hablé con él de cuestiones futbolísticas, de cosas que me parecían. Él es nuestro abanderado. Ojalá esté como para jugar los 90 minutos de cada partido. Para eso es importante que haga la mejor pretemporada posible. Si está como para un rato, será un rato".

Pensando en el armado del equipo y la posición de Tevez, el entrenador Xeneize analizó que "todavía no empecé a trabajar en lo futbolístico, pero para mí es segunda punta. Un 4-3-3 no puede contener a Carlitos porque él no está apto para jugar como 9 de punta ni tampoco como extremo. Entonces, deberá tener un atacante delante, jugadores por los costados y volantes por detrás. Veremos cómo puede insertarse".

Finalmente, sobre el otro referente de Boca, Fernando Gago, Alfaro consideró que "es una situación muy especial. Está en un proceso de recuperación y hay un montón de cosas que son propias de él a la hora de meditarlas, masticarlas y elaborarlas para las decisiones que tome. ¿A quién no le hubiese gustado tener al mejor Gago?". Tras esa pregunta, Alfaro fue más allá: "¿Y a quién no le hubiese gustado tener al mejor Carlitos? Yo quiero trabajar para tener al mejor Tevez".