Guillermo rompió el silencio: "Nos dolió perder el clásico"

Después del triunfo por 3 a 1 ante Colón de Santa Fe en La Bombonera, el DT de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, rompió el silencio tras irse sin hablar con la prensa luego de la caída en octavos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia.

"No es por desprestigiar la Copa Argentina pero lo que nos dolía fue haber perdido el clásico y no haberle dado una alegría a la gente. Hoy el equipo que estuvo en cancha tuvo actitud y juego. Me gustó mucho la forma en que lo hizo el equipo. Después de una derrota siempre es bueno un triunfo, pero si jugás bien, mejor. Hoy el equipo jugó bien, corrió, metió y tuvo mucha actitud", aseguró el entrenador.

Con respecto a las versiones periodísticas que fueron surgiendo tras la derrota en Córdoba, que hablaban de una mala relación con el plantel hasta la posibilidad de renunciar al cargo, Guillermo dijo que "estamos alejados de todas las cosas que se hablan después de una derrota" y ya pensando en el duelo del jueves ante Cruzeiro, para buscar la clasificación a semifinales de la Libertadores, consideró que "este triunfo obviamente va a elevar el nivel anímico, vamos a llegar bien y la instancia de poder estar en semifinales y pelear un lugar en la final es importante para la carrera de cada uno, tanto a mí como entrenador como para los jugadores".

Además, el Mellizo explicó por qué volvió al campo de juego del Mario Alberto Kempes después de la derrota ante Gimnasia: "La organización puso el catering en mi vestuario y no tenía lugar. Entonces fui al banco de suplentes a hablar cosas del partido, que uno siempre se queda a hablar con el cuerpo técnico... no tenía lugar en el vestuario".

Finalmente, contó cómo fue la charla del viernes con el presidente Daniel Angelici: "Nos juntamos como nos juntamos muchísimas veces previo a un partido y a una instancia importante como la que vamos a jugar. Todo lo que se habló desconozco muchísimo".