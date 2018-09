Guillermo, fastidioso tras vencer a Argentinos

Guillermo Barros Schelotto dialogó con la prensa luego de la victoria de Boca Juniors ante Argentinos, en La Paternal, y además de analizar el partido se mostró molesto cuando le recordaron que su equipo no ganaba como visitante desde hacía siete meses.

"Lo importante es empezar a escalar posiciones. La posesion debe haber sido mitad y mitad, pudimos llegar con situaciones claras, y cuando hubo que defender el equipo lo hizo muy bien", analizó el Mellizo sobre las acciones del juego, y consideró que los que vienen "son partidos clave. El clásico del domingo, el miércoles con Cruzeiro por la Copa, tratar de ganar de local, y después con Gimnasia", repasó.

Luego, Guillermo se molestó con el repaso que arrojaba que su equipo llevaba siete meses sin ganar como visitante en el torneo: "Habían hablado de los siete meses y me parece una mala información mal manejada.¿Cuántos fueron, siete partidos? Nos están contando la época del Mundial, que no se jugó. Me llama la atención, no tiene sentido encontrarle la vuelta".

Finalmente, explicó por qué Carlos Tevez fue titular sabiendo que los hinchas del Bicho le recordarían la lesión de Ezequiel Ham: "La vez pasada lo respetamos y no jugó. Pero no puede ser siempre así. Con Zárate, por Vélez, lo hablé y también lo hice con Tevez. Le dije que ya habíamos respetado a Argentinos la vez pasada y que consideraba que ya estaba, que había que seguir adelante. Él coincidió. Con Mauro lo mismo. La próxima vez que juguemos contra Velez, va a estar".