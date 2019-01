Guillermo: "Es una tremenda oportunidad para mí"

Guillermo Barros Schelotto, ex técnico de Boca Juniors y flamante entrenador de Los Ángeles Galaxy, aseguró hoy que está listo para darle títulos a su nuevo equipo en la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS), donde su dirigido estrella será el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

"Me siento honrado de ser entrenador del club más ganador de la MLS. Esta es una tremenda oportunidad para mí y estoy emocionado por comenzar a trabajar. El Galaxy fue durante mucho tiempo el referente en la MLS y estoy listo para llevar al club de nuevo a lo más alto", declaró el 'Mellizo'.



Barros Schelotto, que brilló como jugador de Columbus Crew entre 2007 y 2010, debutará como entrenador del Galaxy el próximo 9 de febrero ante Toronto FC en un amistoso que se jugará en el estadio Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

"Aceptar la oferta fue fácil porque soy consciente de que llego a una gran organización, donde el objetivo es lograr el título de liga", señaló el técnico de 45 años, que llega tras completar tres temporadas en Boca.

"Quiero volver a colocar al LA Galaxy en lo más alto y luchar por un título que en los últimos años no pudo conseguir, sin duda, que es un gran reto, algo muy importante que fue también lo que me hizo decidir por aceptar el cargo. Además, quiero darle al equipo un estilo de juego ofensivo que sea algo natural y que no cueste desarrollar, sin importar el campo en el que compitamos", aseguró Barros Schelotto.

Los Ángeles Galaxy, que tiene como gran figura a Ibrahimovic, debutará en la Liga estadounidense el sábado 2 de marzo, frente al Fire de Chicago, como local en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.