Guardiola aseguró querer dirigir una Selección

El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, afirmó que antes de finalizar su carrera desea entrenar a una selección nacional y recordó a Johan Cruyff como la figura que cambió todo en el Barcelona.

En una entrevista realizada por Jorge Valdano para "Movistar TV" que se emitió hoy, Guardiola expresó su deseo dirigir a un equipo nacional y dijo: "Voy a entrenar una selección si se da la oportunidad y me quieren. Quiero hacerlo. Hay que probarlo. Siempre he tenido ese punto de curiosidad".

"Cuando estaba en el Barça, me quería ir con 28 (años). Luego me fui con 30 a otro país, el poder estar en otro sitio y verlo. Si no, todo es lo mismo. No en lo funcional, porque el fútbol y el deporte son una cosa muy creativa, pero sí que hay que probarte en otras lenguas, ver y compararlo con lo que has hecho. Está muy bien", relató con ansias de seguir experimentando.

Guardiola rememoró el impacto de Cruyff en su carrera y en el Barcelona. "No se entendería mi vida profesional sin su presencia", aseguró.

"Veníamos de la 'Quinta del Buitre', que con todo el respeto ha sido el mejor Madrid que he visto yo en mi vida. Era una delicia verles jugar. Y llegábamos de cinco Ligas seguidas y quedábamos contentos porque el Milán de Sacchi los eliminaba. Nos alegrábamos. Y él nos cambió eso", afirmó.

Y añadió: "Veía al Madrid y decía: 'Juegan muy mal, nosotros somos mejores'. Toda esta autoestima nos levantó".

Guardiola habló de su vocación de técnico. "Yo quería entrenar. Y lo que quería entrenar era el fútbol base del Barcelona. Siempre he pensado en meterme delante de 18 niños. Yo acabaré otra vez donde empecé. Mis últimos pasos serán, ojalá, en la cantera del Barça", observó.

El antiguo técnico del Barcelona reconoció que sabe que levanta tantos odios como pasiones. "Lo noto. Hay gente que me quiere mucho y gente que no me quiere nada. Mira que yo siempre he intentado ser prudente. Igual la forma de expresarme, la forma de moverme en el banquillo, cuando me preguntan respondo de lo que sea. Si fuera más aséptico...", reflexionó.

Guardiola descartó que vaya a cambiar su forma de ser. "Morirá mi carrera de entrenador nunca estando en posiciones intermedias. Me querrá mucha gente y me defenderá cuando no tenga defensa y gente me va a matar o me va a ser mucho más crítica cuando podrían ser más tolerantes. Pero esto dura lo que dura, pasas los cinco minutos malos y luego tiras para adelante", reflexionó.