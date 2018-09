Gran victoria de Sudáfrica ante los All Blacks

Se acabó la racha de los All Blacks en 2018. Sudáfrica lo hizo. En el momento menos pensado, los Boks hicieron historia y volvieron a ganar en tierras maoríes después de 9 años. Un 36-34 que quedará para la historia. Todavía no hay campeón en este Rugby Championship y todo se definirá en las próximas dos fechas.

El comienzo de los All Blacks fue demoledor y parecía que iba a ser una noche muy larga para los visitantes. Primero, la combinación de Beauden y Jordie Barrett para el try del full back, y luego de Ben Smith y Aaron para el try del 9, y un 12-0 que marcaba la enorme diferencia entre el presente de uno y otro.

Sin embargo, los neozelandeses se relajaron y empezaron a cometer errores pocos comunes. Fallas en la defensa y try de Dyantyi para el descuento. Luego, pésima decisión de jugar un line rápido de Jordie Barrett, y conquista de Willie le Roux para darlo vuelta con la efectividad con el pie de Handre Pollard en su vuelta con la 10. El envión continuó para los sudafricanos. Maul poderoso, como marca su historia, y Malcom Marx fue imposible de frenar. Un 21-12 impensado en la previa y sobre todo después del arranque de los de negro.

Pero Nueva Zelanda siempre pega en los momentos justos y lo hizo de nuevo. Antes del cierre de la etapa inicial, tras una jugada de varias fases, Rieko Ioane apoyó en una punta. Parecía que venía la remontada, pero otro error, esta vez de Scott Barrett, le dio un penal para que Pollard meta y estire las diferencias a 24-17.

Y por si fuera poco, el complemento empezó con un try de intercepción de Kolbe, quien había ingresado por Am en el inicio. Increíble. Muy flojo lo de los All Blacks y Sudáfrica aprovechaba todo. Pero sin lucirse, y con demasiados errores, igual los dirigidos por Steve Hansen son peligrosos. Y sobre todo con jugadores de la talla de Ioane, quien pegado a la línea bancó un tackle y llegó a su segundo try del partido. Estaban en duelo, sin jugar bien. Pero los Boks también tenían lo suyo con un Dyantyi intratable, y él fue el encargado de aumentar la ventaja.

Desde ahí todo fue de Nueva Zelanda. Arremetieron y se hicieron dueños de la pelota. Pero no estaban finos. Apelaron al maul, de lo poco que les funcionó, y Taylor y Savea marcaron para quedar 36-34 abajo con cinco minutos por jugar. Beauden Barrett falló a los palos y por eso no lo dieron vuelta. Fueron a buscarlo de todas las maneras posibles. Lo intentaron. Una y otra vez. Pero la defensa de los Boks fue heroica. Aguantaron todo. ¡Y lo ganaron! Nueve años después, en tierras neozelandesas, hicieron historia. Algo poco pensado en la previa, pero que hicieron posible por una garra y un coraje tremendo.

SINTESIS

ALL BLACKS: 1. Karl Tu’inukuafe, 2. Codie Taylor, 3. Owen Franks, 4. Samuel Whitelock, 5. Scott Barrett, 6. Liam Squire, 7. Sam Cane, 8. Kieran Read, 9. Aaron Smith, 10. Beauden Barrett, 11. Rieko Ioane, 12. Ryan Crotty, 13. Anton Lienert-Brown, 14. Ben Smith, 15. Jordie Barrett.

CAMBIOS: ST 8´ Ofa Tuungafasi por Franks; 9´ TJ Perenara por A. Smith; 18´ Patrick Tuipulotu por Squire, Tim Perry por Tuinukuafe, Jack Goodhue por Lienert-Brown y Damian McKenzie por J. Barrett; 28´ Ardie Savea por Cane; 35´ Liam Coltman por Taylor.

Entrenador: Steve Hansen.

SUDÁFRICA: 15 Willie le Roux, 14 Jesse Kriel, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Warren Whiteley, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Steven Kitshoff.

CAMBIOS: ST 0´ Cheslin Kolbe por Am; 7´ Elton Jantjies por De Allende; 10´ RG Snyman por Etzebeth; 25´ Tendai Mtawarira por Kitshoff y WIlco Louw por Malherbe,, 26´ Francois Louw por Kolisi, 28´ Mbongeni Mbonami por Marx.

Suplente: 21 Ross Cronjé.

Entrenador: Rassie Erasmus.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 5´ Try J. Barrett (NZ); 15´ Try A. Smith, conv. por B. Barrett (NZ); 19´ Try Dyanty, conv. por Pollard (S); 25´ Try Le Roux, conv. por Pollard (S); 31´ Try Marx, conv. por Pollard (S); 38´ Try Ioane (NZ); 40´ Penal Pollard (S). Resultado parcial: Nueva Zelanda 17-24 Sudáfrica

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 2´ Try Kolbe, conv. por Pollard (S); 12´ Try Ioane, conv. por B. Barrett (NZ); 16´ Try Dyantyi (S); 20’ Try Taylor (NZ); 34´ Try Savea (NZ).

AMONESTADO: ST 27´ Le Roux (S)

Referee: Nigel Owens (Gales)

Asistentes: Pascal Gaüzère (Francia), Nic Berry (Australia)

TMO: Rowan Kitt (Inglaterra)

Estadio: Westpac, Wellington