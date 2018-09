Gómez reconoció la supremacía del Lobo

Fue una caída dura, de esas que cuesta recuperarse. Pero para Gabriel Gómez fue una derrota desde lo táctico también, porque el planteo que el DT dispuso en el campo de juego fue maniatado por el Lobo desde el arranque. Esa variante con Lautaro Disanto jugando como enganche que le dio buenos resultados el partido anterior contra Platense, fue contenida por los volantes Mensanas.

Con una Lepra sin poder armar juego en la mitad de cancha y con una defensa que abusó del pelotazo, Gómez entendió que necesitaba a alguien de peso para recibir esas pelotas. Por eso en el complemento entró Asenjo y por momentos cambió el trámite. Luego el entrenador Leproso puso a Quiroga e Irañeta para abrir la cancha lo que le permitió a la Lepra mandar algunos centros venenosos, pero todo terminó en insinuaciones.

Tras del partido, Gómez fue sincero y reconoció que desde lo futbolístico la Lepra fue claramente superada por el Lobo. “No imaginamos un partido así, creo que regalamos el primer tiempo, no estuvimos sueltos y ahí Gimnasia encontró la diferencia. En el segundo tiempo entramos mejor, tuvimos opciones para empatarlo pero no alcanzó”, arrancó el DT Azul.

Luego recalcó que el mal primer tiempo no tuvo que ver con lo mental: “No fue algo anímico porque estos partidos tienen motivación extra. La gente nos hizo un banderazo terrible y veníamos con muchas ganas".

"No pasó por la actitud, solamente son partidos en donde el rival te supera”.

Sin embargo confesó que el equipo no tuvo respuestas ante tanta supremacía, ni siquiera desde lo actitudinal: “Sabíamos que ellos arriba se asocian bien y nosotros estábamos pero no recuperábamos, es como que no actuábamos y eso nos había pasado contra Almagro”.

“Llegábamos hasta la mitad y nos faltó movimientos como ir buscar la pelota”, añadió.

Por último Gómez se refirió a lo que genera esta derrota y lo que viene: “Es duro todo esto, estamos todos tristes pero el domingo tenemos la posibilidad de revertir esto con un triunfo para volver a meternos en el objetivo que es estar entre los clasificados”.