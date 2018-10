Godoy Cruz festejó en el Gargantini

Se jugó una nueva edición del clásico liguero entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, y el que festejó sobre el final fue la visita. Un gol de Ezequiel Bullaude, a los 41 minutos del complemento, hizo estallar de alegría al Bodeguero que de a poco se va acomodando en la tabla de posiciones.

El partido, que se disputó con público local por disposición de los dirigentes azules, fue muy parejo y solamente un detalle se terminó definiendo.

Anoche, también por la 12da fecha del certamen, empataron 1 a1 FADEP ante el Atlético San Martín. La visita, por Franco Lucero, comenzó ganando pero un golazo de Gabriel Moyano igualó la historia en la cancha de Montecaseros.

El resto de la fecha

Sábado

20 hs Gutierrez S.C vs Dep. algarrobal, en Montecaseros.

Domingo

11 hs Academia Chacras vs L. Murialdo

17 hs C.D. Rivadavia vs Lujan S.C

17 hs A. Talleres vs Atl. Palmira

17 hs Rodeo del Medio vs Dep. Maipú

17 hs C.E.C vs Atl. Argentino, en Murialdo

17 hs Boca de Bermejo vs Dep. Guaymallén

17 hs Gimnasia vs Huracán LH, en Gimnasia