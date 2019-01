"Ginóbili fue clave en la franquicia de los Spurs"

El base estadounidense George Hill, actualmente en Milwaukee Bucks, reconoció que el argentino Emanuel Ginóbili fue "clave" en San Antonio Spurs, donde compartieron plantel durante tres temporadas.

"Lo que él significa para la NBA y para la franquicia de los Spurs, donde fue clave en los títulos, lo resume todo. Todavía hablamos y siempre estamos en contacto. Es probablemente uno de los mejores compañeros que tuve en mi vida", apuntó en el sitio oficial de la NBA.

"No sabía mucho del mundo NBA apenas aterricé en San Antonio. Fue mi año rookie y Ginóbili me ayudó mucho. Siempre estaba en mi oreja, me daba consejos, me decía qué hacía bien o qué hacia mal y me demostró cómo se lideraba un equipo dentro y fuera de la cancha", recordó.

Hill pasó por tres temporadas por San Antonio Spurs tras se elegido en el Draft 2008 y luego vistió las camisetas de Indiana Pacers, Utah Jazz, Sacramento Kings y Cleveland Cavalliers.

A pesar de la relación cercana con el bahiense, Hill confirmó que no estará en el homenaje del 28 de marzo en San Antonio porque se lo impide el "nuevo pase" a la presente franquicia, a la que arribó el pasado diciembre desde Cleveland.

"Cuando salió el anuncio iba a estar presente con los Cavs y estaba feliz por ello. Pero luego fui traspasado y ahora con mi nuevo equipo no podré estar. Pero sí lo haré en espíritu", cerró.