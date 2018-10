Gigliotti se acordó de River y criticó al VAR

La derrota y eliminación ante River en los cuartos de final de la Copa Libertadores pegó duro en Avellaneda, sobre todo por las polémicas que rodearon el encuentro de vuelta. Al respecto habló Emmanuel Gigliotti, quien criticó con dureza a la Conmebol.



"A la final van a llegar los dos equipos que el VAR tenga ganas. Lo que pasó en la cancha de River fue preocupante", deslizó el Puma en diálogo con Radio La Red.



Además, el delantero cómo tomó no ser titular: "En la charla técnica en el hotel me enteré que no iba a jugar contra River. Siempre el técnico confirma ahí el equipo. Yo espero jugar todos los partidos. Yo a un jugador que está de goleador no lo pondría en el banco".