Gabriela Sabatini, una inspiración olímpica a 30 años de su medalla

A sus 48 años, Gabriela Sabatini sigue siendo una inspiración para el deporte argentino. Por ello, a nadie sorprendió que haya sido elegida como una de las "atletas modelo" que tienen los Juegos Olímpicos de la Juventud que comienzan hoy en Buenos Aires.

Dentro de los logros conseguidos por Sabatini en el tenis destaca la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, un hito del que se cumplieron 30 años recientemente.

"Aquella medalla (de plata) está entre todos los mejores premios que tengo", rememoró la argentina el partido que perdió ante la alemana Steffi Graff por 6-3 y 6-3.

Lo hizo el viernes durante un acto en el que fue presentada como una de las "atletas modelo" que tienen los Juegos de la Juventud.

Sabatini tenía 18 años cuando perdió la final en Seúl y se colgó la medalla de plata, la misma edad que tienen muchos de los jóvenes que participarán ahora en la justa juvenil en Buenos Aires.

"Cuando terminó el partido no estaba muy contenta porque quería llevarme la dorada, pero después me sentí feliz por haber sido parte de esa experiencia única. Nunca volví a sentir una energía como esa", comentó.

Sabatini, que dijo adiós al tenis en 1996, sonrió cuando repasó las dos semanas "maravillosas" vividas en la villa olímpica junto a atletas de otras disciplinas y países. Pero, por sobre todo, el momento en que ingresó a la ceremonia inaugural como abanderada argentina. "Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Llevar la bandera de mi país no se da todos los días", expresó.

Como todas y todos los "atletas modelo", Sabatini tiene la responsabilidad de "contagiar" a los tenistas juveniles su experiencia no sólo para disputar los Juegos sino encarar la transición que vivirán rumbo al profesionalismo.

"Los juniors tienen una energía especial y siempre es muy enriquecedor verlos jugar. Es cierto que pueden tener altibajos en su nivel de juego, por eso es importante tener un entrenador que les digan las palabras correctas. Se aprende mucho más de las derrotas, de esos momentos de altibajos, que de las victorias", comentó Sabatini, que se encuentra radicada en Suiza.

"Gabi", como la llaman los argentinos, dijo que lleva más de tres años "sin tocar una raqueta". La última vez fue el 11 de marzo de 2015 en una exhibición que jugó con la serbio-estadounidense Monica Seles en el Madison Square Garden de Nueva York. El duelo, que Sabatini ganó 8-5, conmemoró el 25 aniversario de la final del Masters que ambas jugaron en 1990 y en la que Seles se impuso en cinco sets.

"Aquella vez me gustó la propuesta (de regresar al tenis aunque no profesionalmente). Me mantengo preparada y entrenada, por las dudas (que llegue otro ofrecimiento), pero no creo", respondió acerca de que si tenía la intención de volver a ingresar a una cancha de tenis.

Sabatini, en cambio, dijo que recibió tiempo atrás un llamado del presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, que asumió el cargo en abril pasado y que le propondría sumarse al trabajo de desarrollo del tenis femenino.

"Tenemos una charla pendiente con Agustín. Espero que la concretemos pronto", mencionó, aunque sin decir si aceptaría o no el ofrecimiento de regresar, de algún modo, al tenis argentino.

Por Gabriel Tuñez (dpa)