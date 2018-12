Gabbarini gritó campeón con Liga de Quito

Liga Deportiva Universitaria de Quito, con los argentinos Adrián Gabbarini y Hernán Pellerano, venció hoy por 1-0 a Emelec, de local, y se coronó campeón del fútbol de Ecuador.

El "Rey de Copas" ecuatoriano se impuso con un gol del mediocampista Anderson Julio, a los 9m. del primer tiempo, para desnivelar una serie que estaba empatada 1-1 luego del partido de ida disputado el miércoles pasado.

En el once inicial de La Liga estuvieron el arquero Gabbarini y el marcador central Pellerano, ambos ex Independiente, entre otros equipos.

Para Emelec, dirigido por el rosarino Mariano Soso, ex Gimnasia y Esgrima La Plata, jugó el defensor Leandro Vega, ex River Plate y Newell's Old Boys.

Este triunfo le permitió a la Liga cerrar un período de ocho años sin conquistas de títulos locales.