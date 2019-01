Funes Mori se postula para la Selección de México

El delantero mendocino Rogelio Funes Mori, del Monterrey de México, manifestó su deseo de vestir la casaca del seleccionado mexicano, pero ese objetivo no será posible por haber jugado para el equipo argentino sub-20 en 2011.

“Me encantaría jugar en el seleccionado mexicano. Estoy agradecido a este país y a su gente que me tratan con cariño. La verdad que me encantaría, llevó casi cuatro años aquí en México jugando y si me llaman voy de cabeza”, comentó el ex goleador de River a la TV Azteca.