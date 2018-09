Fuerte acusación de Beccacece contra Scaloni

Sebastián Beccacece habló de Lionel Scaloni, el actual entrenador de la Selección argentina. El ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli y actual entrenador de Defensa y Justicia cargó fuerte contra el DT interino.

"A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final", sostuvo en declaraciones a Jogo Bonito.

"Apenas llegué a Argentina después del Mundial tenía tomada la decisión de dejar la Selección argentina y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de La Alcudia", contó el DT del Halcón y detalló: "En lugares como Argentina uno se va haciendo a medida que está ahí. Nunca se sabe si uno está preparado o no para llegar a la Selección. Cuando las cosas no salen, es inevitable no sufrir, pero eso también es parte del aprendizaje".

"Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad", agregó el ex entrenador de la “U” de Chile.

No obstante, Beccacece reconoció que aunque el amistoso ante Guatemala no lo vio, "con Colombia sí vi el primer tiempo y noté un equipo organizado".