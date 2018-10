Fuerte acusación contra Gary Medel

El viernes 12 de octubre la Selección de Chile se enfrentará a Perú en Estados Unidos y cuatro días más tarde cruzará la frontera para medirse ante México en la nación azteca. Para eso, el colombiano Reinaldo Rueda presentó una lista de nombres en la que no figuran el mediocampista de Racing Marcelo Díaz ni el arquero Claudio Bravo, actualmente en el Manchester City.

Desde varios medios chilenos apuntaron contra Arturo Vidal y Gary Medel por la ausencia del volante quien, al parecer, no tiene buena relación con los referentes. Este martes, el jugador del Besiktas habló en conferencia de prensa y disparó contra quienes lo acusaron de influir en las decisiones del director técnico.

"He pasado por cinco cuerpos técnicos y siempre respeto las decisiones. Es una falsedad que somos unos cabrones y que andamos vetando jugadores. En la selección no vetamos a nadie", sostuvo.

El jugador de 31 años se mostró fastidioso e insistió: "Me molesta que los periodistas digan que yo y Arturo (Vidal) vetamos jugadores, jamás he dicho que no citen a un jugador, esto no da para más, pregúntele al cuerpo técnico".

Con respecto a la ausencia de Claudio Bravo, cuya esposa había apuntado contra Vidal tras la no clasificación al Mundial de Rusia 2018, declaró: "Le hacen un daño a la selección, y para los chicos que vienen. Es mentira que Vidal esté enojado con Bravo, él tiene que volver cuando esté bien porque es un líder en la selección".

Lo más destacado de la convocatoria de Rueda, la segunda en su ciclo, se destaca la presencia de Alexis Sánchez, quien no podrá participar del duelo ante Perú en Estados Unidos, por problemas de visado, aunque sí estará disponible para el cotejo ante México.