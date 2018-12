Franco Caimi estará presente en el Dakar 2019

El piloto mendocino Franco Caimi, de Yamaha, anunció hoy que participará del Dakar 2019. Tras su accidente en el Rally de Marruecos, la presencia de Caimi en la carrera más dura del mundo estaba en dudas tras sufrir fractura del fémur.

Sin embargo, Caimi pudo recuparse a tiempo y podrá estar listo para la competencia que comenzará el próximo 6 de enero.

El anuncio de Caimi

"Lo logramos!!! Voy a estar en la largada del próximo Rally Dakar. Es algo con lo que vengo soñando desde hace 3 meses cuando me accidente y algo por lo que pelee cada día desde que me operaron. No podría estar mas agradecido de toda la gente q me apoyo y dio fuerzas en este tiempo difícil que me toco pasar, a mi Team @yamaharacingcomofficial , mi novia, familia, amigos, mi doc Sergio Barbera , quinesiologos, entrenadores y todos los que me siguen, no lo hubiera logrado sin ustedes. Sin horas de moto ni entrenamiento físico mi Dakar empezó hace tiempo, ahora solo queda ir a terminarlo. Voy a dar lo mejor de mi. Gracias y Feliz Año a todos. Nos vemos en Lima!