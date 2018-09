Fenati, despedido por su peligrosa conducta

El piloto italiano Romano Fenati fue expulsado de su equipo de Moto2, el Marinelli Snipers, después de la peligrosísima maniobra que realizó el domingo en el Gran Premio de San Marino.

El equipo anunció hoy la medida, menos de 24 horas después de que Fenati tocara en plena recta el freno de su compatriota Stefano Manzi. Ambos pilotos rodaban a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora cuando luchaban por una posición.

Fenati, de 22 años, fue excluido de la carrera por una imprudencia que le habría podido costar la vida a su rival y después fue sancionado con otros dos Grandes Premios de suspensión.

El Marinelli Snipers condenó hoy la "conducta antideportiva, peligrosa y dañina" del piloto. "Con gran pesar, debemos señalar que su acto irresponsable puso en peligro la vida de otro piloto y eso no se puede disculpar de ninguna manera", señaló el equipo en su comunicado.

"A partir de este momento, el piloto no participará más en una carrera con el equipo Marinelli Snipers".

Se esperaba que Fenati firmara para la próxima temporada por el equipo MV Agusta, pero el jefe de la escudería, Giovanni Castiglioni, cambió de opinión tras el incidente del domingo.

"Me voy a oponer personalmente cada día para parar el fichaje", señaló en su cuenta de Instagram. "No va a ocurrir. No representa nuestros valores como compañía".

No es el primer incidente de este tipo protagonizado por Fenati, que hace tres años, en el Gran Premio de Argentina, lanzó una patada al finlandés Niklas Ajo en una curva.