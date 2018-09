Estudiantes ganó por penales y pasó a octavos

Estudiantes de La Plata no logró superar durante los 90 minutos al humilde Luján, conjunto que se estrenó en los 16avos y no sumó triunfos en sus tres presentaciones por el torneo de la Primera C. Una mayor precisión en la definición por penales le permitió al Pincha evitar otro resultado memorable en la presente edición y, al superar por 4-1 a su rival en la serie, avanzar a la próxima fase de la competencia que une la tradición con la innovación.

El debut de Estudiantes de La Plata en el certamen se había abierto con un cabezazo de Jonatan Schunke. En esta oportunidad, el frentazo del marcador central encontró a las manos de Gustavo Ruhl y el travesaño como impedimentos para convertirse en el primer tanto. Al Pincha le costó imponer su jerarquía en la etapa inicial del enfrentamiento contra Luján, pero volvió a estar próximo a marcar con un anticipo de Lucas Albertengo, quien se ganó un lugar como titular en reemplazo del lesionado Pablo Lugüercio. Sin embargo, el experimentado arquero del conjunto de la Primera C estuvo atento para reaccionar y mantener la paridad.

Sorpresivo vencedor de Agropecuario Argentino en la instancia anterior, Luján salió ileso de la presión impuesta por Estudiantes de La Plata y comenzó a encontrar huecos en la espalda del lateral Iván Erquiaga. Por esa zona generó tres opciones concretas para lograr la ventaja: Gastón Sánchez remató desviado, Mariano Andujar contuvo el zurdazo de Juan Cruz Vera Borda y Delfor Minervino no encontró compañeros que conecten su centro rasante. Fue un auspicioso inicio del conjunto dirigido por Mariano Campodónico, que se hizo fuerte a partir de un juego más abierto al que predomina en su divisional.

Desconcertado por el desarrollo del primer tiempo, Leandro Benítez decidió modificar a su centrodelantero en el complemento. Mariano Pavone reemplazó a Francisco Apaolaza en busca de profundizar las acciones ofensivas que comandaban Matías Pellegrini y Lucas Rodríguez. El experimentado atacante contó con la única opción de cierto riesgo favorable al Pincha en la etapa final: un zurdazo que contuvo Ruhl. Luján sostuvo el ritmo para contrarrestar la propuesta del conjunto platense e incluso pudo haber capitalizado sendas equivocaciones de la defensa rival, pero Sánchez remató desviado y la definición del ingresado Jonatan Duche fue enviada al tiro de esquina por Andujar.

El esfuerzo denodado que realizó Luján durante el encuentro se esfumó en la definición por penales. Lucas Chambi, uno de los principales protagonistas por su atrevimiento, lanzó un zurdazo desviado; la misma suerte corrió el delanter Alan Seguel, cuyo tiro fue contenido por Andujar. La efectividad perfecta de Estudiantes (remataron Pavone, Gastón Fernández, Rodríguez y Schunke) le permitió dar el paso a la siguiente ronda y mantener la aspiración de consagrarse en la Copa Argentina, su principal objetivo en el semestre después de la eliminación de la Libertadores. San Lorenzo y Colón de Santa Fe definirán a su próximo rival en octavos de final.

#CopaArgentinaEnTyCSports ¡Ganó Estudiantes! En Sarandí, el Pincha le ganó a Luján 4 a 1 en la serie de penales y se clasificó a los 8avos de final. pic.twitter.com/ICgfWIhoBm — TyC Sports (@TyCSports) 6 de septiembre de 2018

Prensa Copa Argentina