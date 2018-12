Esta tarde, Angelici dará una conferencia de prensa

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici brindará hoy a las 15 una conferencia de prensa en la que anunciará oficialmente que no se extenderá el contrato de Guillermo Barros Schelotto, que finaliza el 31 de diciembre. ¿Dará algún indicio sobre su reemplazo?



Si bien en los últimos días habían aparecido versiones sobre la chance de que el Mellizo continuara en su cargo, la determinación ya estaba tomada. La dirigencia no tenía intenciones de que el entrenador se quedara y el propio director técnico ya había decidido dejar el club.



Entre los nombres que aparecieron para reemplazar a Barros Schelotto, los primeros trascendidos indican que la elección se acercaría a alguno que no esté tan identificado con Boca. Por eso los nombres de José Pekerman, Luiz Felipe Scolari y Antonio Mohamed ya comenzaron la carrera.

TyC Sports