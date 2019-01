Esperando al Diego, Dorados inició el año perdiendo

Dorados de Sinaloa cayó en su debut en el Clausura del Ascenso mexicano por 1 a 0, ante Celaya, mientras espera por la reincorporación de su entrenador Diego Maradona.

El equipo de Sinaloa dejó una pálida imagen en su primer partido del año. El único gol del partido lo marcó Abraham Riestra a los 18 minutos del segundo tiempo.

En cuanto a la presencia argentina, el ex Independiente Rivadavia Gaspar Servio y el ex Godoy Cruz Jorge Córdoba fueron titulares en Dorados. Facundo Juárez jugó los últimos diez minutos y Luis Jerez Silva, otro ex Tomba, estuvo en el banco de suplentes.

Por el lado de Celaya, el ex Quilmes y Mitre de Santiago del Estero, Saúl Toloza, estuvo desde el inicio.