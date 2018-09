Es mendocino, correrá el Mundial en El Villicum y necesita apoyo

Mariano Villalobos es un talento mendocino que hace años recorre los circuitos del campeonato argentino de velocidad. Tiene apenas veinte años y está a días de cumplir un gran anhelo, ser parte de una fecha del campeonato mundial.

Lo hará en el GP3 de las Américas, categoría con motos derivadas de producción en serie tales como: Kawasaki Ninja 300 y 400, KTM RC 390, Yamaha YZF-R3 y Honda CBR-500.

Hace meses viene trabajando para estar presente pero teniendo en cuenta como se dispararon los costos por la suba del dólar, a menos de un mes de la cita no ha logrado juntar el presupuesto y necesita apoyo para no tener que afrontar los gastos de su bolsillo.

"Estoy muy feliz de poder representar a la provincia en una competencia tan importante. Me estoy preparando de la mejor manera y espero estar a la altura. Vamos a estar con una Yamaha en una categoría que tendrá más de 40 pilotos por lo que habrá que aprovechar cada minuto de actividad para no ceder terreno", cuenta animado Mariano, que ayer compitió en el Campeonato del Sur y ganó las dos carreras que disputó.

Mariano Villalobos en acción con la Yamaha.

Sobre como surgió esta inmejorable chance, contó: "Este año tuve poca actividad. Por eso cuando me llegó la invitación para estar no dudé. La moto me la brinda Federico Márquez, que es uno de los sponsors fuerte que tengo (Aero Internet). Me da un gran mano y me facilitó caminos. Lo mismo que MT Helmets y Oscar David Mayorista".

"Pero teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país se nos ha hecho cuesta arriba juntar el presupuesto. Hemos pagado la mitad de la inscripción (el valor total es de USD 2500), sin contar los demás gastos que se dan para una competencia. Gomas, repuestos y demás. Es por eso que estamos en la búsqueda y todo lo que aparezca será bienvenido".

El mendocino tiene 20 años y cumplirá su gran sueño.

Esta competencia será telonera el Mundial de Superbike que incluye el WorldSBK y el WorldSSP, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de octubre en el circuito de El Villicum, situado en el departamento del Albardón, sobre la mítica Ruta 40 a 15 Km de la ciudad de San Juan.

Será una escenario nuevo para todos pero Mariano tuvo la chance de dar unas vueltas meses atrás. Al respecto, explicó: "Es una pista muy buena. Es un circuito muy técnico por la cantidad y variedad de curvas, así que iremos con muchas expectativas y con ganas de volvernos con un buen resultado".