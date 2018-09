Enzo Pérez: "Hoy me toca partir desde atrás"

"Hoy me toca partir desde atrás por decisión del técnico y por la jerarquía que hay", analizó el volante mendocino Enzo Pérez luego de la clasificación de River Plate a los cuartos de final de la Copa Argentina, en un encuentro en el que volvió a ser titular ya que en la Superliga no lo viene siendo.

Además, el ex Godoy Cruz agregó que "me tocó llegar tarde en la pretemporada pero, desde el lugar que me toque, seguiré haciendo lo mío para servirle al equipo".

Finalmente, con respecto al triunfo por 2 a 0 sobre Platense, Enzo Pérez consideró que "en el primer tiempo nos dejaron manejar la pelota pero no teníamos profundidad, no podíamos meter pases filtrados". Y concluyó que "en el segundo tiempo se cansaron ellos de correr atrás de la pelota, a partir de que abrimos el marcador empezamos a encontrar los espacios. Ellos hicieron un buen partido, hay que felicitar a Platense".