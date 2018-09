En la ventana internacional de noviembre, Los Pumas jugarían un torneo

Agustín Pichot volvió a la escena: En el diario Midi Olympique dio a conocer una nueva idea: La creación de la Nations League, un torneo que vendría a reemplazar la ventana de noviembre. “La competencia internacional está en peligro. Si me preguntás como empresario, la parte del negocio no está funcionando. Si me preguntás desde lo deportivo, tampoco”, había manifestado el ex medio scrum de Los Pumas.