En Avellaneda van por Teo Gutiérrez

Independiente ya tiene todo arreglado para cerrar el pase del paraguayo Cecilio Domínguez (América de México) y volverá a salir a la carga por el peruano Christian Cueva (Krasnodar). Sin embargo, hay un jugador por el que Ariel Holan sigue insistiendo: Teófilo Gutiérrez.

El colombiano había sonado en el arranque del mercado de pases y parecía que ya había quedado en el olvido. Pero el entrenador del Rojo le sigue dando ese nombre a la dirigencia en cada reunión que mantienen.

La CD no está convencida en traer al delantero de Junior de Barranquilla por su pasado en Racing y lo que significa como jugador. Si bien no hubo ofertas hasta el momento, sí algunos sondeos. ¿Qué otro problema surge? Los de Avellaneda no tienen cupo para extranjeros.

Además, el delantero habría asegurado hace poco sus intenciones de querer volver a Racing.